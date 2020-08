Sociale inspecties stelden sinds 2015 ruim 23.000 inbreuken vast in pitazaken

De verschillende sociale inspectiediensten in ons land stelden bij controles van 2015 tot 30 juni 2020 in totaal 23.676 inbreuken vast in pitazaken. 4.749 keer werd het dossier overgemaakt aan het arbeidsauditoriaat. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), onder meer bevoegd voor bestrijding van sociale fraude, op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (VB).

De inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Zelfstandigen (RSVZ) stelden in die periode respectievelijk 9.648 inbreuken bij 18.386 controles vast en 37 inbreuken bij 682 controles. Bij Toezicht op Sociale Wetten (TSW) was dat 10.125 keer het geval tijdens de 7.126 uitgevoerde controles. Het RIZIV voerde in die periode 39 controles uit en stelde 27 inbreuken vast. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) tot slot registreerde 3.839 inbreuken bij 5.788 uitgevoerde controles.

De inbreuken vastgesteld door het RSZ hebben betrekking op onder meer deeltijdse arbeid, schijnstatuten, ontbreken aangifte, sociale documenten, dimona en het niet doorsturen van DMFA (de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers, red.). De aard van de inbreuken vastgesteld door TSW hebben betrekking op sociale fraude en de arbeidsreglementering (arbeidsreglement, naleving CAO’s, feestdagen...) Het RIZIV stelde bij arbeidsongeschikten cumulaties vast tussen het genieten van uitkeringen en het uitvoeren van niet toegelaten activiteiten. De inbreuken bij de SIOD-controles hadden onder meer betrekking op deeltijdse arbeid, werkloosheid, buitenlandse arbeid, beroepskaarten en dimona.

De inspectiediensten beschikken niet over statistische gegevens van het aantal opgelegde sluitingen van handelszaken, want dit kan enkel beslist worden door de correctionele rechter. Het is de arbeidsauditeur die beslist over vervolging. In de vermelde periode maakte het RSZ 2.698 dossiers over aan de arbeidsauditeur. Het TSW deed dat met 2.025 dossiers en het RIZIV met 26 dossiers. Over het SIOD zijn geen gegevens bekend. Het totale aantal aan de arbeidsauditeur overgemaakte dossiers steeg van 848 in 2015 tot 1.024 in 2016 om dan te dalen tot 719 in 2018 waarna weer een toename volgde tot 802 in 2019. In de eerste helft van 2020 was dat het geval met 313 dossiers.