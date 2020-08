Landgenoten in Zwitserland begrijpen niet dat hun regio code rood kreeg: “Het nieuws is hier ingeslagen als een bom”

“Wij zijn gisteren vijftien kilometer gaan wandelen en kwamen nog geen twintig mensen tegen. Ik heb me de afgelopen maanden nog nooit zo veilig gevoeld als hier.” Annelies Vervoort (34) is een van de honderden Belgen in Zwitserland die plots te horen kreeg dat ze in een code rood-bestemming vertoeft. Veel landgenoten ginder begrijpen die beslissing niet. “Hier in de bergen is het veiliger dan in het station van Oostende”, zegt hoteluitbater Brecht Deseyn.