Gewapende overval in doe-het-zelfzaak in buurt van Doornik

In een Mr Bricolage-filiaal in het Henegouwse Steenput, tussen Doornik en Moeskroen, heeft zondagochtend een gewapende overval plaatsgevonden. De daders bedreigden een werknemer en sloegen op de vlucht richting Frankrijk, meldt het parket van Doornik.

De overvallers stonden de werknemer die verantwoordelijk was voor de opening van de winkel op te wachten aan de personeelsingang. De daders bedreigden de medewerker met een pistool. Ze haalden het geld uit de kassa en vluchtten in een auto met een Franse nummerplaat richting Frankrijk, klinkt het bij het parket.

Het slachtoffer is in shock, maar is niet gewond. Volgens het openbaar ministerie is de nummerplaat teruggevonden, maar is die mogelijk vervalst.