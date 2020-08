Pro League verbiedt spelers elkaar aan te raken bij vieren tijdens en na promotiefinale na kritiek van Marc Van Ranst

Vanavond na affluiten zullen de spelers van OHL of Beerschot elkaar bij een zege niet in de armen kunnen vallen. De Pro League heeft de spelers van beide ploegen immers verboden om elkaar tijdens het vieren aan te raken. De maatregel komt er na een kritische tweet van viroloog Marc Van Ranst. Die ergerde zich sterk aan de ‘fysieke’ manier waarop de Antwerp-spelers de bekerwinst vierde.

Viroloog Marc Van Ranst was na afloop van de bekerfinale allesbehalve tevreden met de spelers van Antwerp. Bij de goal en na affluiten namen de spelers het immers niet zo nauw met de coronamaatregelen en knuffelden er op los. “Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met tien personen, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik”, klonk het op twitter.

Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik. pic.twitter.com/m3aTCyVfQa — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 1, 2020

Na de kritiek van Van Ranst heeft de Pro League, in overleg met Van Ranst, dan ook uitdrukkelijk gevraagd aan OHL en Beerschot om tijdens en na de promotiefinale niet te fysiek te vieren. “Een aantal momenten op en rond de bekerfinale waren niet in overeenstemming met de Covid-19 protocollen”, reageert Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, bij Belga. “De Pro League overlegde zondagochtend met viroloog Marc Van Ranst en de onafhankelijke artsen die door de Pro League werden aangesteld om te adviseren over onze procedures.”

“OHL en Beerschot werden zondagochtend nog eens uitgebreid gebriefd over de bepalingen uit het protocol. Maandag en in de loop van de week zullen de overige clubs in aanloop naar de start van de competitie ook nogmaals een briefing krijgen over de coronabepalingen.”

Dat er gisteren bij Beerschot een speler positief testte op het coronavirus, zet de boel nog extra op scherp. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd aan de spelers om ingetogen te vieren en vooral afstand te houden.

De viroloog is er dan ook van overtuigd dat we taferelen zoals in de bekerfinale niet opnieuw zullen zijn.