Marc Van Ranst over kritiek op knuffelende voetballers: “We vragen de bevolking elkaar niet te omhelzen, dit is geen goed voorbeeld”

De Pro League heeft voetbalspelers verboden om elkaar tijdens het vieren aan te raken. De maatregel komt er na een kritische tweet van viroloog Marc Van Ranst na afloop van de bekerfinale zaterdagavond. “We vragen onze bevolking om elkaar niet te omhelzen, zelfs niet bij een begrafenis, dan is dit geen goed voorbeeld”, verduidelijkt Van Ranst bij VTM Nieuws.

De Antwerp-spelers konden hun geluk niet op zaterdagavond: na de winst in de bekerfinale werd er dan ook op los geknuffeld. Niet oké, vond van Ranst. Waarop de Pro League aan OHL en Beerschot heeft gevraagd om na de promotiefinale van zondagavond niet te fysiek te vieren. Overdreven, vinden veel voetbalfans.

Tijdens VTM Nieuws verduidelijkt Van Ranst waarom de voetballers elkaar beter niet in de armen springen. “Voetbal kan wat mij betreft doorgaan, maar wel met het volgen van de afspraken. Dit was tegen de afspraken die gemaakt waren “, zegt hij. “Het klopt dat de spelers getest worden, maar die halen het risico op nieuwe besmetting niet weg.” Bovendien draait het ook om perceptie, vindt de viroloog. “We vragen onze bevolking om elkaar niet te omhelzen, zelfs niet bij een begrafenis, dan is dit geen goed voorbeeld. Ook niet naar hun medespelers, naar voetballers in de lagere afdelingen die nu niet mogen spelen.”

Begrip voor kritiek

Van Ranst begrijpt de kritiek op de strenge maatregelen, zoals de avondklok, klinkt het nog. “Ik heb begrip voor de frustraties van veel mensen. Ik ken niemand die het aangenaam vindt om met mondmaskers rond te lopen. Maar het is nu eenmaal noodzakelijk, het moet gebeuren”, zegt hij. “We zijn niet het enige land zijn dat deze maatregelen al neemt en het is ook zeer waarschijnlijk dat ze ook naar andere regio’s worden uitgebreid.”

Of de tweede golf erger wordt dan de eerste? “Ik zou willen zeggen van niet, dat het gaat meevallen,maar dat kan ik niet. We kunnen ook niet zeggen dat het erger wordt. Sommige mathematische modellen voorspellen van wel, maar dat is ook omdat we met meer gevallen gestart zijn nu op de curve. We nemen nu ook andere maatregelen en we nemen die ook snel, hopelijk is dat genoeg om het tij te keren. Dat zullen we ten vroegste eind deze week zien.”