Spookrijder ramt meerdere wagens in Houthalen-Helchteren: verschillende personen gekneld, ravage enorm

Het pad van ravage eindigde aan het kruispunt bij de McDonald’s in Houthalen Foto: 112 meldingen

Houthalen-Helchteren - Een vermoedelijke spookrijder heeft zondagavond een reeks verkeersongevallen in Houthalen-Helchteren veroorzaakt. De ravage is enorm: in totaal zijn veertien voertuigen betrokken. De brandweer werd opgeroepen om enkele geknelde personen uit gehavende voertuigen te bevrijden, er zijn meerdere zwaargewonden.

De meerdere verkeersongevallen gebeurden omstreeks 18 uur op de Grote Baan in Houthalen. De spookrijder zou volgens een getuige met een snelheid van 120 km/u de kruispunten met de Koolmijnlaan en de Ringlaan opgereden zijn.

“Ter hoogte van de Dorpsstraat werden eerst vier wagens aangereden en ter hoogte van de Souwstraat nog eens negen”, zegt de betrokken politiezone CARMA. “De hulpdiensten gingen meteen massaal ter plaatse. Er zijn meerdere zwaargewonden en gewonden. Enkele bestuurders zaten gekneld in hun voertuig.” Het medisch interventieplan werd ook afgekondigd.

Wat de precieze omstandigheden zijn van het ongeluk of wat de bestuurder bezielde, is niet duidelijk. De politie is ter plaatse voor onderzoek. Het parket heeft ook een verkeersdeskundige gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken.

De Grote Baan in de richting van Eindhoven werd afgesloten voor verkeer, er is een omleiding voorzien. De politie vraagt om de omgeving te vermijden.