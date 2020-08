Bemanning eerste commerciële vlucht van SpaceX is terug thuis: geland in Atlantische Oceaan

Er is een einde gekomen aan de allereerste bemande commerciële ruimtevlucht, uitgevoerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De door vier valschermen afgeremde Crew Dragon, bijgenaamd Endeavour, plonsde om 20.48 uur Belgische tijd in de Atlantische Oceaan, in de Golf van Mexico.

De Amerikanen Bob Behnken en Doug Hurley ontkoppelden om 01.35 uur Belgische tijd hun Crew Dragon van het Internationaal Ruimtestation ISS. Daar waren ze voor het eerst op commerciële basis aangekomen, door een contract met SpaceX met het ruimtevaartbureau NASA.

Amerikanen kunnen zodoende voor het eerst sinds 2011 weer autonoom naar de ruimte reizen en terugkeren. Na het dodelijk ongeluk van het ruimteveer Columbia in 2003 waren de VS afhankelijk van Rusland.

De landing in zee knoopt aan met het Apollo-tijdperk 45 jaar geleden.

Tweede missie

Ook de tweede operationele missie van de Crew Dragon ligt al vast. De 42-jarige Fransman Thomas Pesquet zal in de lente van 2021 de reis naar het Internationaal Ruimtestation ISS maken met de Dragon-capsule van SpaceX. Pesquet krijgt het gezelschap hebben van de 51-jarige Japanner Akihiko Hoshide. Ook vliegen opnieuw twee Amerikanen mee: Shane Kimbrough en Megan McArthur. Die laatste is overigens gehuwd met Bob Behnken. Het ervaren viertal zal ongeveer zes maanden in het ISS leven en werken, samen met drie andere astronauten. Hun transportmiddel is een Russische Sojoez.

Foto: via REUTERS

Foto: AP

Foto: AP