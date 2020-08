Drie medewerkers Zoo Antwerpen testen positief op corona

Drie werknemers van de Antwerpse Zoo testten positief op Covid-19. Dat bevestigt woordvoerder Amanda Wielemans. “De drie zitten momenteel in thuisquarantaine”, klinkt het. Het zijn de eerste besmettingen in de dierentuin sinds de coronauitbraak in ons land.

“Eén werknemer kreeg te horen dat iemand uit het gezin positief had getest en heeft dat onmiddellijk aan ons laten weten”, zegt Wielemans. Daarop is het protocol van de zoo opgestart: de werknemer moest thuisblijven en iedereen met wie de persoon contact had gehad, moest ook getest worden. “Nog twee andere werknemers testten ook positief. Ook zij blijven sindsdien thuis.”

De drie werknemers blijven nu een tweetal weken in quarantaine, zoals wordt voorgeschreven. “Zij worden verder opgevolgd door hun huisarts. We hebben ook vervangers voor hen. Al van bij het begin hadden we een plan opgesteld voor situaties als deze, het is nu de eerste keer dat we het moeten gebruiken. Het zijn de eerste besmettingen in de Antwerpse Zoo.”

Voor bezoekers van de zoo is er geen enkel gevaar, benadrukt de woordvoerder nog. “De werknemers (geen dierenverzorgers, nvdr) hebben nooit direct contact gehad met de bezoekers. Bovendien dragen al onze werknemers mondmaskers of zijn ze gescheiden door plexiglas.”