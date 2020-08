Werknemers Nederlandse vleesfabriek moesten doorwerken terwijl ze besmet waren: we moesten liegen over ziekte

Werknemers van slachterij Van Rooi Meat uit het Nederlandse Helmond, niet ver van Eindhoven en de Belgische grens, beweren dat ze de afgelopen twee maanden hebben moeten doorwerken terwijl ze coronaklachten hadden. Dat melden verschillende Nederlandse media.

Een aantal werknemers vertelt anoniem dat ze de instructies kregen om te liegen. In een formulier dat dagelijks moest worden ingevuld, moesten ze immers “ja” of “nee” aankruisen bij de vraag of ze zich ziek voelen. Een leidinggevende zou hebben opgedragen “nee” in te vullen. Anderen deden dat uit eigen beweging uit angst om hun job te verliezen. Ook zouden de werknemers enkel mondmaskers moeten dragen wanneer er controle kwam van de veiligheidsinspectie.

Directeur Marc van Rooi ontkent dat het personeelmoest liegen. “Dit is bij mijn weten niet gebeurd. En als we het horen, nemen we maatregelen. We hebben maar één belang en dat is de fabriek coronavrij houden.”