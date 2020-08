Legendarische materiaalman ‘Joske’ viert titel met Beerschot

Beerschot won met 1-4 op het veld van OH Leuven en kroonde zich tot kampioen in de Proximus League. Voor één iemand was die titel extra speciaal: materiaalman Jos ‘Joske’ Van Hout. De 88-jarige Van Hout bleef de club trouw na het faillissement en de degradatie naar eerste provinciale. Met de titel van Beerschot in 1B en de promotie naar 1A ziet hij zijn droom in vervulling gaan.

‘Joske’ genoot dan ook met volle teugen van de titel:

Gisteren plaatste Beerschot al een video van zijn materiaalman op zijn twitterkanaal. Daarin reageert hij op het nieuws dat Beerschot naar 1A mag.

“Nu ben ik heel tevreden. Je zal het zelf ook wel zien: ik ben niet meer honderd procent”, zegt hij onder meer. “Toen we nog in een lagere afdeling speelden zei ik dat ik graag nog eens eerste klasse zou meemaken. Daarna mogen de boeken toe.” Die droom is nu uitgekomen. En dat vindt Van Hout meer dan verdiend: “Als wij het niet verdienen, verdient niemand het”