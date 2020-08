Diplomatieke rel dreigt over rode zone rond meer van Genève

Er is een diplomatieke rel op til over de beslissing van België om van de regio rond het meer van Genève in Zwitserland een rode zone te maken. Het gaat specifiek om de kantons Vaud, Valais en Genève, die samen ongeveer een vijfde van het land beslaan. De overheid van het kanton Valais noemt de beslissing onbegrijpelijk en schokkend. “We weten niet op welke criteria België zich baseert”, zegt Rebecca Ruiz, minister voor Volksgezondheid in Vaud. De kantons vragen daarom van de federale regering in Bern om via een diplomatiek initiatief de beslissing ongedaan te maken.