Conner Rousseau weer op Instagram: “Heb ulle gemist”

Groot nieuws. Conner Rousseau is opnieuw opgedoken op Instagram. “Heb ulle gemist, Instagram matekes” Bijgevoegd foto’s met een sportief ogende SP.A-voorzitter aan zee. “Die zeelucht is die landlucht ni. Stay safe, matekes” #backoninstagram.

Sinds de heisa over zijn aanwezigheid op het huwelijksfeest van zijn broer in Zuid-Frankrijk verdween vorige week maandag SP.A-voorzitter Conner Rousseau plots van het sociale medium en hulde hij zich in stilzwijgen. “Om zich beter te kunnen toeleggen op de regeringsonderhandelingen. Dat was al eerder gepland”, klonk het toen.

Feestende Conner Rousseau op het huwelijk van zijn broer in Zuid-Frankrijk Foto: RR

Niet eens een week later staat de account van “King Connah” - die bekendstaat als één van de meest actieve politici op sociale media - weer online.

En daar is hij blij om. “Mijn face”, zo schrijft hij onder een breed lachende foto,”wanneer ik al de welkom terug-berichtjes lees.”

(cdh)