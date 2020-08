Verboden samen te juichen: Pro League werkt aan uitgebreider coronaprotocol

De Pro League wil de competitie zaterdag absoluut laten starten en werkt daarom aan een uitgebreider coronaprotocol. Zo mogen voetballers niet meer in elkaars armen springen na een goal. Samen juichen is verboden. Er wordt ook bekeken wanneer een match kan/moet worden uitgesteld door Covid-19: bij zeven besmettingen per ploeg ofwel nadat drie of vier spelers die op het laatste wedstrijdblad stonden besmet zijn.

Antwerp won zaterdagavond de beker tegen Club Brugge en dat zorgde voor uitzinnige vreugde bij Refaelov en co. Samen op de foto, juichend in elkaars armen... Viroloog Marc Van Ranst had er grote moeite mee en liet zich horen op Twitter: “Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin met maximaal tien personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels en dat is verkeerd, zeg ik.”

Sommigen gaven hem gelijk, anderen vonden dat Van Ranst overdreef. Profvoetballers zijn immers uitgebreid getest en hangen bij elke duel aan elkaars lijf. Maakt zo’n vreugde-uitbarsting dan het verschil? De Pro League is alleszins op haar hoede. Zij wil volgend weekend in de provincie Antwerpen groen licht krijgen voor competitiematchen en overlegde ook met Van Ranst. In de promotiematch OHL-Beerschot was gezamenlijk juichen al verboden en ook in de competitie zal dat zo zijn. “Tijdens wedstrijden is er uiteraard contact tussen spelers”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Alle voetballers zijn ook intensief gescreend, maar er is natuurlijk de perceptie. We hebben de puntjes op de i gezet, want voetballers hebben een voorbeeldfunctie.”

Wat bij stopzetting?

Bij een goal wordt het dus zwaaien naar elkaar, een elleboogje geven of eens in elkaars schone ogen kijken. Voetballers zijn uiteraard niet immuun, want zowel bij Beerschot als Zulte Waregem was er al een positief geval. De Pro League wil zijn coronaprotocol daarom nog uitbreiden. Op de Algemene Vergadering werd vrijdag besproken wanneer een competitiematch kan worden uitgesteld door Covid-19. Hoeveel positieve tests moet een ploeg daarvoor hebben? Het eerste cijfer dat boven kwam drijven: zeven. Alleen waren daarover vragen. Wat als daarbij pakweg drie jonge spelers zijn, die amper meedoen? Een club die niet klaar is voor een belangrijke match kan dat dan als excuus inroepen om de wedstrijd uit te stellen. Een ander voorgesteld criteruim was: drie of vier besmette spelers/stafleden die de week voordien op het wedstrijdblad stonden. Daar leek een breder draagvlak voor, want zo is er minder kans op competitievervalsing. De Pro League wil deze week nog met een richtlijn komen.

Een laatste punt in het coronaprotocol is de eindstand als een vroegtijdige stopzetting van de Jupiler Pro League opnieuw noodzakelijk blijkt. Ook daarover is een overeenkomst in de maak. Als 50 procent of meer van de competitie al is afgewerkt, dan zou het klassement bij de stopzetting ook de definitieve eindstand worden. Als die regel er vorig seizoen al was geweest, dan was Waasland-Beveren dus gedegradeerd.