CLUBNIEUWS. Cercle Brugge wil met Didillon naar Standard, KV Oostende vult stadion met kartonnen fans

De laatste week richting de competitiestart is ingezet. De eersteklassers proberen nog snel enkele transfers af te ronden en bereiden zich voor op voetbal in het (post-)coronatijdperk. Daarom een verse portie clubnieuws.

KV OOSTENDE. Kartonnen fans

Verkoop uw gezicht aan KVO. KV Oostende wil in deze coronatijden zijn lege tribunes vullen met kartonnen supporters. Fans kunnen een gezichtsfoto uploaden. Die wordt dan op een bord met KVO-shirt geplakt en op de zitjes geplaatst voor de eerste match tegen Beerschot. Kostprijs: 19,5 euro. Pittig, maar Oostende benadrukt dat dit zowat de productieprijs is. De aanhang ziet het alvast zitten. Sommigen willen een rij vullen met kartonnen Marc Couckes. Leuk, maar de club gaat de foto’s vooraf wel controleren.

In het buitenland werd dit al gedaan door Mönchengladbach en Leeds en in Engeland zat Osama Bin Laden plots in de tribune. Dat wordt uiteraard niet getolereerd. Wat wel mag: kinderen mogen in de KVO-fanshop ook een knuffel afgeven om op de tribune te zetten. (jug)

CERCLE BRUGGE. Cercle hoopt op Didillon

Een definitieve transfer van Thomas Didillon (24) van Anderlecht naar AS Monaco en zo – via een uitleenbeurt – naar Cercle is in de maak. Groen-zwart wil de keeper deze week al begroeten op training en hem volgend weekend opstellen tegen Standard. Ook Genk hoopt trouwens op een verkoop. De Limburgers huurden de doelman vorig seizoen, maar verwierven ook 25 procent van zijn transferrechten.

Nog bij Cercle krijgt middenvelder Omolo na één testmaand een nieuw contract van één seizoen. Het wil ook snel de Senegalese middenvelder Kanouté aan zich binden. (kv, jug)

KAA GENT. Leeds en Rangers denk een Mohammadi

Net als Jonathan David blijkt nu ook Milad Mohammadi (26) in de belangstelling te staan van Leeds United. De nieuwkomer in de Premier League heeft de linksachter van de Buffalo’s alvast op de radar staan. Mohammadi werd vorig seizoen door AA Gent transfervrij overgenomen van Grozny en veroverde een basisplaats. De Iraanse international, die met de komst van Nurio flinke concurrentie kreeg, zou naast Leeds ook belangstelling van Rangers genieten. Beide teams zouden niet afgeschrikt zijn door het stevige prijskaartje. Mohammadi zou ongeveer zeven miljoen euro moeten opleveren. (ssg, gma)

CLUB BRUGGE. U23 naar 1B maakt amateurclubs boos

Vanaf dit seizoen spelen de beloften van Club Brugge in 1B om aan acht ploegen te raken. Dat maakt de amateurclubs boos. De Vacha (Vereniging van amateurclubs hogere afdelingen) vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat de Brugse U21 zonder de vereiste licentie toetreedt tot 1B. In welk stadion gaan ze spelen? Op Knokke, maar dat stadion is niet compatibel. Op Schiervelde? Dat zou heel ironisch zijn, want Roeselare claimt net dat achtste plekje in 1B. Veel vragen. De amateurclubs willen zich beter organiseren en wapenen tegen de Pro League. Vandaag is er een persconferentie.