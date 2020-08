Twee twintigers verdacht van brandstichting in leegstaande villa in Liedekerke

Liedekerke / Denderleeuw - Het parket van Halle-Vilvoorde verdenkt twee 20-jarigen uit Roosdaal en Denderleeuw van opzettelijke brandstichting zaterdagavond omstreeks 20 uur in een leegstaande villa in de Houtmarktstraat in Liedekerke.

De twee werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen op vraag van het parket onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft. Dat meldt parketwoordvoerster Sabine Lievens.

De brand vernielde het dak en de achterbouw van Villa Santa Maria. Een projectontwikkelaar heeft plannen om de villa, die dateert uit het begin van de 20e eeuw, te restaureren en in de onmiddelijke omgeving appartementen te bouwen. De brandweer had volgens woordvoerder Alain Habils de brand snel onder controle, maar de schade aan het gebouw is bijzonder groot. Er vielen geen slachtoffers.

Een branddeskundige trof zondagmorgen volgens Lievens verschillende brandhaarden aangetroffen wat wijst op opzettelijke brandstichting. “Er werden in eerste instantie drie verdachten opgepakt. Een mocht na verhoor beschikken omdat hij niet betrokken zou zijn bij de feiten. De twee anderen worden vandaag voor de onderzoekersrechter geleid op verdenking van opzettelijke brandstichting van andermans goederen, zonder vermoedens van menselijke aanwezigheid”, aldus de parketwoordvoerster.