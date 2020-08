Zware uitslaande brand in loods Oostkamp, wagens brandden volledig uit

Oostkamp - In een loods van een autohandelaar in Oostkamp is zondagavond een hevige brand uitgebroken. Dat bevestigt Lien Vermeersch, woordvoerster van de lokale politie Het Houtsche. Nagenoeg alle wagens in de loods brandden volledig uit maar er vielen geen gewonden bij de brand.

Iets voor 18.00 uur brak er in een loods in Oostkamp waar auto’s stonden opgeslagen brand uit. Al snel was een dikke rookpluim te zien.

Verschillende brandweerkorpsen werkten samen om de loods te blussen. De loods en nagenoeg alle voertuigen brandden volledig uit. Ook werd de omgeving door de politie afgesloten. Bij de brand vielen geen gewonden.

De brandweer moest uren na het uitbreken van de brand nog steeds nablussen. “De brand is al even onder controle maar er wordt nog steeds nageblust. Vooral de hybride auto’s zijn moeilijk te blussen”, aldus Lien Vermeersch.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.