En dan word je getroffen door jongdementie: “Plots hoor je de diagnose. En is er niemand om je te begeleiden”

In de fleur van je leven midscheepse getroffen worden door jongdementie. Voor de circa 5.500 Belgen die aan de ziekte lijden, is het vaak een financiële aderlating, en structurele hulp ontbreekt. CD&V wil daar met een voorstel in de Kamer verandering in brengen. Te laat voor Francis, de dementerende man van Jacqueline, maar toch kruipt ze op de barricades om lotgenoten te helpen. “Plots hoor je de diagnose. Jongdementie. En is er niemand om je te begeleiden.”