Vallen de Eurostar en Le Shuttle straks stil? Halfweg de tunnel zullen alle regels plots veranderen

Vallen de Eurostar en Le Shuttle klokslag twaalf uur stil op oudejaarsnacht? Dat kan, volgens de EU. De grens met Frankrijk snijdt de Kanaaltunnel in twee. Na de Brexit gelden aan de Britse kant geen Europese wetten meer. Komt er niet snel een nieuw akkoord met Groot-Brittannië over wie de spelregels moet bewaken, dan dreigen er grote problemen. “Het is alsof je er tegelijkertijd links én rechts zal moeten rijden.”