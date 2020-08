Op de koffie bij Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, daags na de bekerwinst: “Lamkel Zé er weer bijhalen was geniaal”

Het is zover. Tientallen prijzen won hij al met zijn paarden, maar nu heeft Paul Gheysens (66) ook met Antwerp zijn eerste trofee beet. Daags na de bekerwinst mochten we exclusief bij hem op de koffie in Knokke en gaf hij – nog nagenietend – zijn relaas. “Zelfs een van de beste tien spelers ter wereld stuurde me een berichtje.”