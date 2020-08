Treinverkeer tussen Brussel en Leuven verstoord door persoonsongeval

Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven is zondagavond verstoord door een persoonsongeval ter hoogte van Veltem. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. Er is geen treinverkeer mogelijk op de vier sporen.

Het ongeval vond iets voor 21 uur plaats ter hoogte van Veltem. Politie en hulpdiensten zijn ter plaatse, aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Hoewel treinen in beide richtingen plaatselijk omgeleid kunnen worden via Schaarbeek, is er veel hinder op de lijn.

Het treinverkeer tussen Brussel en Brussels Airport is mogelijk, maar niet tussen Leuven en Brussels Airport.