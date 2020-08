Meerdere doden bij aanval op gevangenis in Afghanistan, IS eist aanslag op

Bij een aanval op een gevangenis in de buurt van de Afghaanse stad Jalalabad zijn zondag meerdere personen om het leven gekomen. De daders lieten eerst een autobom ontploffen, alvorens ze het gebouw binnendrongen. Tegelijk werd een reeks andere gebouwen onder vuur genomen. Er ontstonden hevige gevechten met de Afghaanse ordetroepen.

Volgens de eerste berichten vielen vooral onder de burgerbevolking dodelijke slachtoffers. Er zou ook een 25-tal gewonden zijn. De balans kan echter nog oplopen omdat de gevechten nog steeds bezig zijn. Meerdere gedetineerden zouden uit de gevangenis ontsnapt zijn.

Islamitische Staat (IS) heeft intussen de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. De terreurorganisatie deed dat via haar persbureau Amaq. De provincie Nangarhar, waarvan Jalalabad de hoofdstad is, gold vroeger als een bolwerk van IS.

De taliban wezen elke verantwoordelijkheid voor de aanval af. Er is immers een staakt-het-vuren van kracht tussen de regering en de radicaalislamitische beweging. De partijen hadden afgesproken drie dagen niet met elkaar te vechten vanwege het islamitische Offerfeest.