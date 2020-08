Reacties na boeiende promotiefinale tussen OHL en Beerschot: “Volgende week op Oostende ben ik waarschijnlijk nog zat”

Beerschot bleek uiteindelijk een maatje te sterk te zijn voor OHL en pakte verdiend te titel in 1B. Volgende week staat voor beide ploegen al de eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League op het programma. Beide coaches richten hun blik dan ook al op de toekomst. De Beerschotspelers, willen dan weer eerst nog even genieten.

Marc Brys maakt zich geen zorgen na zware nederlaag: “Geen juiste weerspiegeling van de wedstrijd”

Marc Brys, die in de coronastop Vincent Euvrard afloste als hoofdcoach van OH Leuven, wilde na afloop van de met 1-4 verloren terugwedstrijd van de finale in 1B geen verregaande conclusies trekken. “1A is een heel andere competitie. Ik ben niet ongerust”, liet hij optekenen.

“Elke wedstrijd heeft zijn scenario”, haalde Brys na afloop zijn schouders op. “Ons doel was een vroege goal maken, maar dat lukte niet. We krijgen dan vlak voor rust een heel ongelukkig doelpunt tegen. Daarmee tankte Beerschot vertrouwen. Dan weet je dat het na de pauze moeilijk wordt. De score zal blijven hangen, maar is zeker geen juiste weerspiegeling van de wedstrijd.”

“Het is natuurlijk spijtig, maar ik wil hier niet te veel conclusies aan vastknopen”, vervolgde de Leuvense T1. “1A is een heel andere competitie en bovendien was de spankracht voor de match van vandaag toch een beetje weg. We waren al zeker van promotie. De spelers voelden dat ook. We moeten nu niet ongerust zijn. Deze spelers zijn klaar voor 1A. Daar twijfel ik niet over, maar er moet wel nog iets bijkomen. Het is logisch dat er nog transfers moeten komen. We werden sinds midden mei gegijzeld door de situatie. Het was niet simpel. We wisten niet in welke reeks we zouden uitkomen. Nu richten we onze blik op volgende week.”

Hernan Losada zielsgelukkig na titel: “Niemand verdient dit meer dan wij”

Beerschot-coach Hernan Losada vierde zondag samen met zijn spelers uitbundig de titel in de Proximus League. De Ratten wonnen de terugwedstrijd van de finale in 1B met 1-4 op het veld van Leuven. Het heenduel hadden ze begin maart al met 1-0 op zak gestoken. Door de beslissing van de Pro League was Beerschot al sinds vrijdag zeker van promotie. “Maar daar dachten we vandaag niet aan”, zei Losada. “We wilden nog heel graag die titel binnenhalen.”

“Dit had ik in mijn hoofd als speler in de amateurreeksen”, stak een zichbaar uitgelaten Losada van wal. “Het is mij jammer genoeg als speler niet gelukt terug naar eerste klasse te promoveren, maar als trainer lukt het wel meteen. Na nauwelijks twintig wedstrijden als hoofdcoach heb ik mijn eerste prijs al beet. Dat is ongelooflijk. Dit zijn de mooie momenten in het leven. Ik ben heel fier op mijn spelers. De jongens gaan voor elkaar door een muur. Leuven heeft in principe meer middelen dan ons, maar wij hebben nadat ik overnam een fantastische reeks neergezet. We hebben in de tweede periode sterk teruggevochten en dan winnen we ook deze finalewedstrijden.”

“We zijn ook blij dat deze wedstrijd nog kon doorgaan”, ging de Argentijn verder. “We wilden naast de promotie ook heel graag die titel. Wij verdienen deze prijs, meer dan eender welke ploeg. En het beste moet nog komen. Daar ben ik zeker van. We willen blijven verbeteren. Persoonlijk vind ik een titel als coach tien maal mooier dan een titel als speler. Als trainer ben je de leider van een team. De spelers voeren jouw plan uit. Dat is zo mooi wanneer het lukt.”

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Photo News

Denis Prychynenko: “Volgende week ben ik waarschijnlijk nog zat”

“We are f*cking legends. Al deze spelers zijn nu levende legendes van deze club. Of ik ga feesten? Er is een avondklok in Antwerpen, maar ik we hebben enkele dagen vrij gekregen. Ik ga vrienden opzoeken in Duitsland. Je zal me minstens vier dagen niet kunnen bereiken en volgende week op Oostende ben ik waarschijnlijk nog altijd zat.”

Pietermaat van vierde klasse naar eerste klasse met Beerschot: “Dit is de allermooiste titel”

Tom Pietermaat pakte met Beerschot al titels in vierde klasse, derde klasse en eerste amateur. “Maar dit is de allermooiste”, sprak hij kort voor hij naar de dopingcontrole moest.

Voor Pietermaat is het stadion van Leuven ook een symbolische plek. Twee jaar geleden brak hij er zijn enkel, een ellenlange revalidatie volgde. “Ik ging voor de match nog even kijken op die bewuste plek op het veld. Ik dacht dat misschien nog een stukje van mijn enkel zou liggen, maar ik heb niets gevonden”, kan hij er intussen om lachen.

“Nee, serieus. We hebben als club twee zware teleurstellingen moeten verwerken met die verloren finales. Persoonlijk heb ik nog dieper gezeten door mijn maandenlange revalidatie. Het is geweldig om hier nu met die beker te staan en alle miserie achter ons te kunnen laten. Toen ik in vierde klasse tekende bij Beerschot-Wilrijk had ik nooit gedacht dat ik ooit mee de promotie naar 1A zou kunnen afdwingen. En we waren er absoluut op gebrand om vandaag te winnen. Schrijf dat maar op: we komen door de grote poort naar eerste klasse!”

Mike Vanhamel: “Derde keer goede keer voor Beerschot”

Beerschotdoelman Mike Vanhamel beefde wel af en toe voor de rust tegen een OHL dat best wat kansen kreeg. Maar de thuisploeg miste bravoure én trof ook de lat. Enkel Jérémy Perbet kon Vanhamel tien minuten voor affluiten vloeren. Voorts een relatief kalme avond voor de sterkhouder helemaal achterin bij de Kielse kampioen. “Derde keer goede keer voor Beerschot, terwijl het voor mij na twee finales prijs is”, verwees Vanhamel naar de finales die Beerschot moest afhaspelen om eindelijk eens te kunnen winnen.

“Het is mooi voor de hele club om het seizoen op deze manier te kunnen afsluiten. We wisten vooraf dat we zouden promoveren, maar nu de titel pakken, is toch nog een beter gevoel. Een finale wil je altijd winnen en we bleken bovendien nog maar eens de betere ploeg. Oké, voor de rust waren er best lastige momenten, met kansen voor OHL ook. Na de rust maakten we echt het verschil”, zag de doelman, die met zijn ploeg toch wel erg gefocust aan de aftrap was verschenen. Bizar dat dat nog lukt als je die promotie al beet hebt, toch?

“We waren nooit bezig met de zaken die zich buiten onze kleedkamer afspeelden, dat maakte ons geconcentreerd én sterk. We zaten in onze bubbel, ja (lacht). De titel was écht ons doel als groep, dat voelde je aan alles. Mijn hoed af voor de technische staf ook, en al zeker voor Hernan Losada als coach. Hij bereidde ons top voor. Ook dankzij de stage was de focus erg groot”, dacht Vanhamel, die na de winst van Antwerp in de beker wéér een Antwerpse ploeg ziet zegevieren. Feest voor de Antwerpse ploegen dus. En meer: wéér derby’s tussen de Great Old en de Kielse Ratten. Dat belooft. Vanhamel likkebaardt nu al. “Ach, dit is goed voor het hele Belgisch voetbal, met telkens een vol stadion. Propaganda voor het voetbal is dat.”

De Beerschotdoelman, die eerder nog Anderlecht wandelen stuurde, heeft daar nu zeker al helemaal geen spijt meer van. “Ik kwam naar Beerschot om naar 1A te gaan. De eerste keer lukte dat net niet en nu met de corona werd het alweer afwachten. Maar in ons hoofd waren we er telkens klaar voor, zeker ook op het veld van OHL. We staan er, hé, ook qua defensie. We zullen gewapend zijn straks, iedereen weet wat hij moet doen en straks zullen we nog sterker voor de dag komen. Als keeper is het een genot om zo’n ploeg voor je te hebben. Dit is mijn vierde titel, een bijzondere zo in een bijna leeg stadion. Maar nu zal de focus snel op 1A moeten liggen. Bang zijn we zeker niet, integendeel.”

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Photo News

Joren Dom: “Deze titel betekent alles voor mij”

Beerschotverdediger Joren Dom promoveerde al eens met Antwerp, en doet dat huzarenstukje nu nog eens over met paars-wit. De blonde flankspeler hoopt nu wél aan de bak te mogen in 1A, maar gaat eerst even serieus nagenieten. “Deze titel betekent echt wel alles voor mij”, opende Dom.

“Als we niet hadden gewonnen, had ik hier niet met een goed gevoel gestaan. Vooraf voelde je dat we de job echt wilden afmaken, dat we de kroon op het werk wilden zetten. Dat is gelukt, en dat is verdiend ook, want we ware de betere ploeg sinds november. Maar als je 1-4 wint, dan zegt dat genoeg, hé. Beerschot heeft bewezen dat de club er klaar voor is. OHL maakte het ons zeker voor de rust niet makkelijk, maar we hebben de klus toch op onze manier kunnen klaren. We hebben onze sterktes goed kunnen uitbuiten”, ging Dom verder.

Maar wat was de rechtsachter vooral blij dat 1A eindelijk een feit is. “Ja, zeker na die verloren finales de voorbije jaren. Ik heb nu twee finales gewonnen en twee verloren. Maar het zal kort dag zijn, al zal de focus nu snel goed op 1A kunnen. We tankten vertrouwen, dus hopelijk kunnen we nu op de wolk verder. Hopelijk kunnen we straks veel ploegen verrassen. Het zou mooi zijn voor deze stad, die toch ook erg geteisterd werd door corona. Maar Antwerp pakte de beker en wij promoveren mét de titel. Dat is mooi voor iedereen, want zo hebben we ook iets terug kunnen doen voor de mensen”, zei Dom, die straks wél hoopt te spelen in de hoogste afdeling.

“Ik hoop het wel, want anders ga ik eens op tafel kloppen (lacht). Nee, de situatie was toen anders, ik wil er zelfs niet aan terugdenken. Ik snapte die beslissing toen wel, maar menselijk was ze niet. Revanche heb ik niet willen, nemen, maar ik ben wél blij dat ik eindelijk naar 1A mag. Ook met een geweldige club. En het is een voordeel dat we snel kunnen spelen, want nu kunnen we bouwen op datgene dat we hebben laten zien.”