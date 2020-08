03/08 Broer Tommy reageert aangeslagen na schedelfractuur van Sammy Bossut: “Stond te trillen op mijn benen”

Sammy Bossut (34) liep zaterdag een zware hersenschudding en een schedelfractuur op na een botsing in een oefenmatch tegen AA Gent. Tommy, een van de drielingbroers van de doelman van Zulte Waregem, is er het hart van in: “Toen ik de beelden zag, stond ik te trillen op mijn benen.”

Sammy Bossut (34) heeft zaterdag een zware hersenschudding en een schedelfractuur opgelopen na een botsing met Jordan Botaka in een oefenmatch tegen AA Gent.

De doelman van Zulte Waregem werd minutenlang verzorgd en werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verdict is hard: Bossut heeft een ernstige hersenschudding en een schedelfractuur.

Tommy Bossut, een van de drielingbroers van de Essevee-doelman, was onder de indruk van het voorval. “Toen ik het nieuws hoorde, heb ik meteen de beelden bekeken. Ik kreeg kippenvel en stond te trillen op mijn benen”, vertelt hij. “Het is erg jammer dat dit moet gebeuren en al zeker in een oefenmatch. Dit is een enorme tegenslag zo vlak voor de competitiestart. Sammy stond erg scherp. Maar ik ben er zeker van dat hij sterker zal terugkomen. Hij is een vechter.”

Ondertussen ligt de onfortuinlijke doelman nog steeds in het Gentse UZ. Zijn toestand is stabiel, maar volgens zijn broer zal hij nog een week in het ziekenhuis moeten blijven: “Hij slaapt veel en heeft veel rust nodig. Zijn vrouw mag hem in blokjes van een halfuur bezoeken. In het donker wel, want door zijn hersenschudding is het niet bevorderlijk om het licht aan te steken. Van de fase zelf herinnert hij zich niet veel. Zaterdagavond bleef hij steeds opnieuw vragen wat er precies gebeurd was.”

Helm verplichten?

Ook Petr Cech, de voormalige doelman van onder andere Chelsea en Arsenal, had in zijn carrière een schedelfractuur. Daarna speelde de Tsjech met een helm, iets waar Bossut wel heil in ziet: “Misschien is het een idee om zo een helm te verplichten. Het zou de impact van zo een botsing alleszins verminderen.”

Ondanks de gevolgen verwijt Tommy Bossut Jordan Botaka niets. “Zoiets gebeurt in het heetst van de strijd. Hij had misschien niet moeten doorgaan, maar ik ben er zeker van dat hij zich schuldig voelt. Dit was ongetwijfeld niet zijn bedoeling. En Sammy? Die komt er wel door”, aldus Tommy Bossut.”