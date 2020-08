Genoa redt zich op slotspeeldag, Lecce degradeert uit Serie A

Op de slotspeeldag in de Serie A heeft Genoa zondag zijn hachje gered door met 3-0 te winnen van Hellas Verona. Lecce, dat bleef steken op een 2-2 gelijkspel, zakt na een seizoen op het hoogste niveau in Italië naar de Serie B.

Bij een nederlaag van Genoa kon Lecce in extremis aan de achttiende plek en dus degradatie ontsnappen, maar Genoa zette snel de puntjes op de i. In de thuismatch achter gesloten deuren tegen Hellas zetten Sanabria (13. en 25.) en Romero (41.) de 3-0 rust- en eindstand op het scorebord. De ploeg van Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) moest het laatste halfuur met een man minder volmaken na rood voor doelpuntenmaker Romero, maar hield stand. In de blessuretijd werden Sofyan Amrabat (Verona/ex-Club Brugge) en Cassata (Genoa) nog rechtstreeks uitgesloten.

Lecce moest zelf ook winnen om nog over Genoa te kunnen wippen naar plek 17, maar de Apuliërs verloren met 3-4 op het veld van Parma. Succescoach Fabio Liverani deed Lecce op twee jaar tijd stijgen van de derde klasse in Italië naar de Serie A, maar het verblijf in de hoogste afdeling duurde slechts een seizoen. Het Zuid-Italiaanse team incasseerde 85 doelpunten op 38 speeldagen.

Het lot van Brescia en rode lantaarn SPAL was eerder al bezegeld. Beide teams zakken samen met Lecce naar de Serie B. Hun plek in de Serie A wordt ingenomen door Benevento, Crotone en de winnaar van de eindronde in de Serie B (Chievo/Empoli of Cittadella/Frosinone).