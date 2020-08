Twee op de drie toeristen vullen formulier niet in bij terugkeer

Zaterdag, Adinkerke, grens met Frankrijk. Het is wisselweekend, dus keren veel mensen terug van hun buitenlandse reis. Maar sinds 1 augustus is het verplicht om 48 uur vóór thuiskomst een digitaal formulier in te vullen. De maatregel geldt voor iedereen, ongeacht of je in een groene, oranje of rode zone op vakantie bent geweest. Maar dat blijken toeristen die met de auto op reis gingen amper te doen.

33 van de 51 voertuigen bleken niet in orde, dat is twee op de drie. “Voorlopig hebben we hen een waarschuwing gegeven. Vanaf maandag krijgen diegenen die niet in orde zijn een proces-verbaal”, zegt Jana Verdegem van de federale politie.

Komende week wordt er elke dag één keer gecontroleerd aan één grensovergang. “Daarna kunnen de controles opgevoerd worden. In de mate van het mogelijke. De wegpolitie is tijdens de zomer minder bemand.” Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open VLD) rekent op de verantwoordelijkheid van de mensen.

Wie met het vliegtuig terugkeert, ontsnapt niet aan het formulier: in de luchthaven mogen mensen niet vertrekken vooraleer ze dat hebben ingevuld .

