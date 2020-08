In het asielcentrum van Leopoldsburg zijn drie personeelsleden geschorst nadat ze tijdens de nacht van woensdag op donderdag buiten hun diensturen dronken in het opvangcentrum aanwezig waren. Het Rode Kruis neemt de zaak ernstig en startte een onderzoek.

De bewoners werden opgeschrikt door lawaai van personeelsleden die in de nacht van 29 op 30 juli in beschonken toestand en na hun diensturen het asielcentrum betraden. Ze zijn via een onbewaakte zij-ingang ...