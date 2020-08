Verbijstering na reeks zware ongevallen met spookrijder in Houthalen-Helchteren: “Ik was volledig in shock. Een ravage was het”

Veertien voertuigen ­vernield. Acht ­gewonden, onder wie twee zwaar. Dat is de trieste balans van de ravage die een spookrijder zondagavond aanrichtte in Houthalen-Helchteren. Getuigen weten nog altijd niet goed wat ze voor hun ogen zagen gebeuren. “Er was geen enkele vorm van emotie te zien. Er werd gewoon vluchtmisdrijf gepleegd.”

Wat er de oorzaak van is dat de bestuurder een spoor van vernieling aanrichtte in Houthalen-Helchteren is onduidelijk. Vast staat wel dat hij even voorbij Herebaan Oost ­richting Hasselt voor het eerst ...