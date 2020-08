Luikse ondernemer François Fornieri koopt vijftig procent aandelen Standard over

Bruno Venanzi verkoopt 50% van zijn aandelen in Standard aan de Luikse ondernemer François Fornieri (58). Venanzi blijft wel aan boord als voorzitter van de Rouches.

Fornieri is de CEO en oprichter van het Waalse farmabedrijf Mithra, waar ook Anderlecht-eigenaar Marc Coucke aandelen in heeft. Eerder was hij al sponsor van de vrouwenploeg van Standard. Naast de aankoop van de aandelen voert Fornieri een kapitaalsverhoging door en investeert hij in het immobiliënproject van de club.

In het kader van dat laatste project werd de Luikse ondernemer gevraagd om te investeren, maar Fornieri besliste om evenveel clubaandelen als Venanzi te kopen. Hij wordt naast aandeelhouder ook gedelegeerd bestuurder van de Rouches. Venanzi, die in 2015 Standard overnam van Roland Duchâtelet, blijft wel als voorzitter aan boord. De club benadrukt dat het “ook belangrijk is om te weten dat dit niet tot verdere veranderingen binnen de bestuursstructuur van de club leidt.”

Fornieri, een rasechte Luikenaar, staat op de lijst van rijkste Belgen. Daarnaast is Luciano D’Onofrio een van zijn beste vrienden, maar de sportief directeur van Antwerp blijft voorlopig op de Bosuil.

Bruno Venanzi was al langer op zoek naar investeerders, omdat Standard er financieel niet goed voorstaat. De Luikse voetbalclub kon pas in tweede zit een licentie bemachtigen en moest bij ex-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini aankloppen om te investeren in het stadionproject.

Bruno Venanzi blijft wel voorzitter van Standard. Foto: Photo News

“Ontwikkeling van de club bespoedigen”

In een reactie op de website van de Rouches tonen zowel Venanzi als Fornieri zich opgetogen met het nieuws. “Ik ben verheugd dat François in de club stapt als aandeelhouder. Zijn passie, zijn enthousiasme, zijn visie en zijn ervaring in de zakenwereld zijn onmiskenbare troeven voor de ontwikkeling van Standard”, aldus Venanzi.

Fornieri: “Ik heb altijd mijn liefde uitgesproken voor mijn stad en de club waar ik vele jaren abonnee van was. Ik kijk ernaar uit om vanaf nu samen met Bruno en zijn team de ontwikkeling van de club te bespoedigen.”