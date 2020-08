Duitse politie legt twee “erotische feestjes” stil omwille van risico op corona-besmetting: “De lucht was zeer bedompt”

De Duitse politie heeft twee erotische feestjes in Hamburg vroegtijdig beëindigd, omdat de deelnemers zich niet hielden aan de coronavoorschriften. Dat melden lokale media.

Het ene feest was volgens de politie een “seksueel open evenement” in een leegstaand gebouw, waar tientallen mensen op af waren gekomen. Het was aangekondigd op Facebook onder de titel ‘Your Pride Fuck is Not Cancelled’, maar dat bleek overmoedig van de organisatoren. Agenten maakten een einde aan de bijeenkomst, nadat ze een pendelbus hadden gevolgd die gasten op locatie bracht en ter plaatse constateerden dat de coronaregels niet werden nageleefd.

Het andere feestje dat uitdraaide op een anticlimax werd gehouden in de kelder van een seksshop op de Reeperbahn, in de rosse buurt van de havenstad. Daar waren zo’n 65 mensen samengekomen voor een fetisjfeestje voor liefhebbers van leer en latex. Het probleem was daar vooral dat mensen dicht bij elkaar aan het dansen waren, terwijl een mistmachine op volle toeren draaide. “De lucht was zeer bedompt”, schetste een politiewoordvoerder de situatie.