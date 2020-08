WHO maakt dramatische cijfers bekend: juli ergste maand sinds begin van pandemie

Juli was wereldwijd veruit de ergste maand sinds het begin van de corona-pandemie: de 8 miljoen nieuwe bevestigde gevallen die de Wereldgezondheidsorganisatie noteerde, zijn er bijna evenveel als de eerste zes maanden van de uitbraak samen. De schrikbarende conclusie van de WHO: de pandemie versnelt nog, en verdubbelt (!) zich zelfs om de zes weken in omvang.

De Verenigde Staten blijven het meest getroffen land ter wereld: in juli werden 1,87 miljoen besmettingen gerapporteerd, meer dan dubbel zoveel als in april, de vorige recordmaand met “amper” 860.000 nieuwe gevallen. In totaal raakten nu al bijna 5 miljoen Amerikanen besmet met het coronavirus, meer dan een kwart van het wereldwijde totaal. De dodentol staat voorlopig op 154.834, een vijfde van het wereldwijde totaal (687.067).

Opvallend is ook de grote stijging in het aantal nieuwe besmettingen in India, intussen het derde meest getroffen land ter wereld. Daar steeg de teller in juli met maar liefst 1,1 miljoen nieuwe besmettingen (naar een totaal van 1,75 miljoen). Zondag alleen al werden er in het land 55.000 nieuwe gevallen geregistreerd, zaterdag viel er met 57.118 zelfs een nieuw record te betreuren. Er vielen in het land 37.364 doden door het coronavirus.

Ook Brazilië , de wereldwijde nummer twee, liet in juli 1,2 miljoen besmettingen noteren, bijna de helft van het totaal van 2,7 miljoen. En in Zuid-Afrika, wereldwijd nummer vier wat betreft aantal corona-gevallen, explodeert het aantal besmettingen: in juli 300.000, terwijl dat er in juni “maar” 116.000 waren. Het totaal rondde er zaterdag de klip van 500.000 gevallen.

“Elke zes weken verdubbelen”

Angstaanjagende cijfers zijn het. “Tegen het einde van juni hadden we wereldwijd bijna 10 miljoen gevallen en een half miljoen doden”, schreef WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus dit weekend in een rapport over de aanpak van de crisis. Op vijf van de afgelopen zeven dagen werden er wereldwijd meer dan 250.000 nieuwe gevallen gerapporteerd. “De pandemie blijft versnellen. Aan dit tempo zal het aantal gevallen zich elke zes weken verdubbelen”, aldus Tedros. In totaal raakten wereldwijd al 18 miljoen mensen besmet met het coronavirus sinds de uitbraak in het Chinese Wuhan eind 2019.

Er worden in de hele wereld dan ook steeds draconischere maatregelen genomen om de pandemie te bedwingen. Zo voerde de Australische deelstaat Victoria een strenge lockdown in, bouwt Vietnam een noodhospitaal met 700 bedden in de stad Da Nang, blijft de avondklok in Honduras van kracht, en spreekt met in het Verenigd Koninkrijk van een “groot incident” nu het aantal besmettingen in en rond Manchester lijkt te exploderen.