Hallucinant: man rijdt 70 per uur met een elektrische step op de Brusselse ring

Brussel -

Een opmerkelijk beeld op de Ring rond Brussel zondagnacht: plots was een stepper te zien die zich verplaatste op de pechstrook. De man droeg geen beschermkledij en reed ongeveer 70 km/uur. Het is niet de eerste keer dat een elektrische stepper zich in een levensgevaarlijke situatie begeeft. Vorige zomer werd er eentje gespot in de Brusselse Hallepoorttunnel, wat overigens verboden is.