Al meer dan 2,5 miljoen euro aan Brusselse LEZ-boetes uitgeschreven

Brussel - Sinds de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in de hoofdstad werden er aan de Brusselse invalswegen reeds 7.379 boetes uitgeschreven voor te vervuilende voertuigen, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Brussels minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Overtreders krijgen een boete van 350 euro, goed voor een totaalbedrag van bijna 2,6 miljoen euro. Debaets pleit wel voor een betere signalisatie, reeds op Vlaams grondgebied.

Wie met een te vervuilend voertuig de Brusselse LEZ-zone binnenrijdt, krijgt sinds begin 2018 een boete van 350 euro voorgeschoteld. Met die 7.379 boetes haalde het Brussels Gewest inmiddels dus al bijna 2,6 miljoen euro op voor inbreuken aan de invalswegen. Een positieve zaak in de strijd voor propere Brusselse lucht, maar toch wil Bianca Debaets (CD&V) niet blind blijven voor mogelijke perverse neveneffecten. “Op verschillende invalswegen is de Brusselse LEZ niet optimaal aangeduid, waardoor sommigen de regels onbewust overtreden”, klaagt Debaets aan.

Zo werd al 27 keer administratief beroep ingesteld waarbij de overtreder inriep dat hij of zij per ongeluk de LEZ binnenreed wegens het feit dat er geen aankondigingsborden waren. “Maar aangezien de LEZ wettelijk bepaald is, werden deze beroepen telkens geweigerd”, vervolgt Debaets. “Nochtans zijn er effectief plaatsen waar dat nog voor problemen zorgt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Dikke Beuklaan tussen Wemmel en Jette richting het UZ Brussel. Op het ogenblik dat je het aankondigingsbord ziet staan, kan je daar reglementair gezien geen rechtsomkeer meer maken.”

Om dat probleem op te lossen, pleit het CD&V-parlementslid voor duidelijke aankondigingsborden op Vlaams grondgebied. Aangezien de aankondigingsborden momenteel nog steeds enkel op het Brusselse grondgebied staan, rijden nog heel wat Vlaamse automobilisten echter ongewild de LEZ-zone in. Haar partijgenote, Karin Brouwers, drong hier ook al op aan in het Vlaams Parlement. “Brussels minister Van den Brandt bevestigde dat daarover overleg gaande is met het Vlaams Gewest”, besluit Debaets.