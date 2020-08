Oudste Belg overleden op 111-jarige leeftijd: “Het is geen cadeau om zo oud te worden!”

Gent - De oudste levende Belg, Marietta Joanna Bouverne, is maandag op 111-jarige leeftijd “door ouderdom” overleden in het Gentse woon-zorgcentrum Zilversterre. Bouverne werd welgeteld 111 jaar, 7 maanden en 9 dagen oud. Dat maakt haar de zesde oudste Belg ooit.

Bouverne werd op 25 december 1908 geboren in de Gentse Dampoortwijk in het arbeidersgezin van Arthur Bouverne en zijn echtgenote Maria Bracke. Ze liep school aan het Emile Brauninstituut, waar de lessen in die tijd nog volledig in het Frans werden gegeven. Daarna volgde ze een opleiding tot secretaresse, een functie die ze jarenlang uitoefende bij een notaris. Ze sprak vloeiend Frans en Engels: tot haar laatste dagen las ze nog Franse teksten.

Mariette trouwde in 1932 in Anderlecht met Albertus Dekens, een handelsvertegenwoordiger in de chocoladesector. Mettertijd keerde het koppel terug naar Gent, waar Albert in 1960 overleed. Het koppel had geen kinderen. Daarna bleef de vrouw nog tot in 2004 alleen wonen, in een appartement in de buurt van de Blaarmeersen. Pas op ruim 95-jarige leeftijd nam ze haar intrek in een rusthuis.

“Het is geen cadeau om zo oud te worden!”

“Opgeven stond dan ook niet in haar woordenboek”, meldt het woon-zorgcentrum. “Mariette was enorm gedreven en legde de lat zeer hoog, zowel voor zichzelf als de mensen rondom haar. Ze had geen schrik om haar ongezouten mening te geven. Over de coronacrisis was ze kort: ‘Ik draag het leven zoals het komt. Dat doe ik al zolang! Ook dat virus kan me niets schelen. Ik puf het tussen mijn lippen weg en neem nog een slok van het leven. Ik zie wel wat komt.’”

Bouverne nam de titel van ‘oudste Belg’ op 25 januari 2020 over van Elisabeth Proost. “Haar hoge leeftijd was voor haar geen zegen”, aldus wzc Zilversterre. “‘Het is geen cadeau om zo oud te worden!’, herhaalde ze bij elke verjaardag.” Mariette Bouverne stierf maandagochtend door ouderdom, en laat op enkele goede kennissen en haar geliefde kanarie Chico, geen directe familie na.