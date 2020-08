Ondernemingsrechtbank spreekt faillissement FNG uit

De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft 20 vennootschappen van de modegroep FNG maandag failliet verklaard. Het gaat onder meer over de vennootschappen Brantano NV, CKS Retail Belgium, Fred & Ginger Retail Belgium, Van Hassels BV, Claudia Sträter Belgium NV en Market Retail Belgium.

In België werken zo’n 1.400 mensen voor de verschillende vennootschappen, in Nederland gaat het om 1.428 mensen. Er werden vier curatoren aangesteld: meesters Geert van Deyck, Marc Joris, Nick Peeters en Annelies Hellemans zullen de afhandeling van het faillissement in goede banen leiden. De curatoren kunnen op zoek gaan naar een overnemer waardoor mogelijk enkele van deze jobs kunnen gered worden of sommige winkels kunnen heropenen.

De rechtbank heeft maandag eveneens de procedure van gerechtelijke reorganisatie beëindigd voor Brantano NV, FNG International NV en Market Retail Belgium. Midden juli had het bedrijf nog bescherming tegen schuldeisers gevraagd voor deze drie vennootschappen en had de rechtbank beslist dat tegen 4 september een reorganisatieplan diende voor te liggen. Door het faillissement vervalt die verplichting.

De faillissementen hebben geen betrekking op de moedervennootschap FNG NV, waarvoor geen insolventieprocedure werd aangevraagd. Evenmin worden de Zweedse activiteiten(Ellos) geraakt.