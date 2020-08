Je winkelkar ontsmetten: waarom dit volgens onderzoekers complete onzin is

Sinds de coronacrisis uitbrak in maart zijn we collectief in een kramp geschoten. Nooit werd er zoveel ontsmettingsalcohol gebruikt als in de laatste maanden. Van de deurklinken tot de winkelkarretjes, alles moest gereinigd worden. Complete onzin, stelt onderzoeker Emanuel Goldman. “Virus gaat via de lucht en druppeltjes, niet via de winkelkar.”