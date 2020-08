‘Wit konijn’ Lamkel Zé na geslaagde bekerfinale: “Ik wil graag bij Antwerp blijven”

Het witte konijn uit de hoed van Luciano D’Onofrio (een ‘geschenk’ voor Ivan Leko) was Didier Lamkel Zé. Het ‘grootste loslopende wild uit de competitie’ (dixit voorzitter Gheysens) was een van dé sleutelfiguren die Antwerp FC na 28 jaar een nieuwe bekerwinst bezorgde. Een dag na die triomf genoot ook hij nog na. “In het begin van het vorige seizoen heb ik een kleine belofte gemaakt: we gaan de bekerfinale spelen en die ook winnen. Iedereen dacht dat het een grap was, mais voilà!”

Hij had ook niet verwacht in de ploeg te staan. “Het was een beetje verrassend dat ik aan de aftrap mocht staan, ja. Ik ben natuurlijk blij dat ze me nodig hadden. Maar, ik heb me in de B-kern ook geamuseerd hoor. ”

En de ‘almacht’ van Club Brugge? Hij glimlacht. “Iedereen dacht dat Club Brugge zou winnen, maar wij zijn vol vertrouwen aan de match begonnen en we hebben een mooie wedstrijd gespeeld. Bij Antwerp is alles mogelijk. Ik wil bij deze iedereen bedanken die aan de overwinning heeft bijgedragen en in ons geloofd heeft.”

Een emotionele rollercoaster én familieman als Lamkel Zé miste uiteraard het feest achteraf. “Gezien de huidige situatie is er weinig keuze. Ik had het graag met mijn ploegmaten, mijn familie en onze supporters gevierd, maar ieders gezondheid primeert. En uitstel is natuurlijk geen afstel.”

En zijn eigen toekomst nu op de Bosuil? “Het is nog even afwachten. Zelf wil ik alvast graag blijven.” Want: hij is klaar om zich ook in Europa te tonen. “Door de bekerfinale te winnen gaan we automatisch door naar de Europa League, wat toch alweer even geleden is.”

Foto: BELGA

Foto: Photo News