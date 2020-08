Libanese buitenlandminister dient ontslag in: “Dit land glijdt af naar mislukte staat”

De Libanese minister van Buitenlandse Zaken Nassif Hitti heeft maandag zijn ontslag ingediend. Hitti deed dat omwille van de slechte prestaties van de regering en waarschuwde dat Libanon een “mislukte staat” zal worden.

Hitti wil dat de regering een deel van haar beleid heroverweegt en de belangen van de burgers en het land vooropstelt. Als de machthebbers niet de belangen van het Libanese volk nastreven “dan zal de boot, God verhoede, met iedereen zinken”, aldus Hitti in een verklaring. “Libanon is vandaag niet hetzelfde land dat we koesterden en wilden als een baken en een model. Libanon glijdt vandaag af naar een mislukte staat”, voegde Hitti eraan toe.

Hitti diende zijn ontslag in bij premier Hassan Diab. Een Libanese regeringsbron zei dat het ontslag van Hitti ook het gevolg was van het feit dat Diab het standpunt van de minister van Buitenlandse Zaken ondermijnde tijdens het bezoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vorige maand. “Hitti had het gevoel dat hij werd gemarginaliseerd met betrekking tot bepaalde regionale kwesties”, aldus de bron.

Diab, geruggregraat door de door Iran gesteunde Hezbollahbeweging en hun belangrijkste bondgenoot, de Libanese president Michel Aoen, werd op 19 december aangesteld om een regering te vormen te midden van nationale massaprotesten tegen corruptie en economische hervormingen. In januari vormde Diab zijn kabinet met twintig leden, dat zwoer de aanhoudende economische crisis aan te pakken, de ergste die het land sinds de burgeroorlog van 1975-90 heeft getroffen.