Zoon Brussels toppoliticus wordt nieuwe woordvoerder Anderlecht

David Steegen wordt na meer dan 10 jaar woordvoerderschap bij RSC Anderlecht opgevolgd door Jan Gatz. Steegen richt zich vanaf heden op de verdere ontwikkeling van de lokale verankering van de club in de hoofdstad.

“David Steegen is de verpersoonlijking van het Brusselse karakter van de club. Als ‘Head of Public Affairs’ zal hij samenwerkingen aangaan met lokale en gewestelijk partners om de sportieve, sociale en culturele verantwoordelijkheid van RSC Anderlecht verder te ontwikkelen in de hoofdstad”, zo klinkt het in een persbericht. Steegen nam in september van vorig jaar het woordvoerderschap tijdelijk over van Marie Verbeke, van wie na tien maanden afscheid werd genomen.

De 27-jarige Jan Gatz is vanaf 6 augustus als ‘Press Manager’ het aanspreekpunt voor de pers. Hij werkt momenteel als woordvoerder bij Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelaar. Jan Gatz is de zoon van Brussels toppoliticus Sven Gatz (Open VLD). (belga)