Groen gaat in op uitnodiging van De Wever en Magnette voor ontmoeting dinsdag

Groen heeft een uitnodiging ontvangen van de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS), en gaat dinsdag samen met Ecolo in op die uitnodiging voor een gesprek over de inhoud. Dat bevestigt de woordvoerder van Groen.

“Groen heeft inderdaad een uitnodiging ontvangen van de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette. Net zoals bij de vorige opdrachthouders gaan we in op die uitnodiging voor een gesprek over inhoud. Zoals altijd, zullen we die gesprekken voeren samen met onze zusterpartij Ecolo, waarmee we in het federaal parlement een gemeenschappelijke fractie vormen”, luidt de reactie van de partijwoordvoerder.

“De komende dagen zal moeten blijken of de uitnodiging voor de groenen waarachtig is”, voegt hij er nog aan toe. “Wij stellen ons constructief op. De uitdagingen in ons land zijn enorm, zowel op het vlak van klimaat als de gezondheidscrisis en sociaaleconomische crisis. De nieuwe federale regering moet een trendbreuk realiseren, zowel groen als sociaal, en zich focussen op de uitdagingen in het leven van mensen.”

De ontmoeting vindt dinsdag plaats. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet en Groen-Kamerlid Kristof Calvo nemen fysiek deel aan het gesprek. Groen-voorzitster Meyrem Almaci neemt digitaal deel.