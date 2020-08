Man bijt agent in hoofd

Diest - Een 38-jarige Diestenaar is opgenomen in een instelling nadat hij op het commissariaat een politieagent in het hoofd had gebeten.

De dertiger kwam afgelopen zaterdag met zijn wagen tot aan het politiekantoor in Diest gereden. Hij liet zijn wagen met geopend portier voor de ingangspoort achter en kwam zonder mondmasker de onthaalruimte binnen gestormd, begon te roepen en vertelde een onsamenhangend verhaal. Volgens de aanwezige agenten was de man onder invloed. Omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf en de anderen werd hij door agenten overmeesterd en opgesloten in een doorgangscel. Tijdens de overbrenging naar de cel beet de man een agent in het hoofd. De agent is arbeidsonbekwaam en werd getest op Covid-19. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Het parket gaf opdracht tot een medisch onderzoek, waarna de man werd opgenomen in een instelling. Er is ook een pv opgesteld voor het rijden onder invloed.