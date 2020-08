Promotie een feit, OH Leuven verlengt contracten van negen spelers

OH Leuven weet sinds vorige vrijdag dat het volgend jaar in 1A mag uitkomen. Die zekerheid zorgt intussen voor een overvloed aan contractverlengingen. Maar liefst negen spelers verlengden hun contract met één jaar.

Het gaat om Darren Keet, Frederic Duplus, Kenneth Schuermans, Derrick Tshimanga, Sascha Kotysch, David Hubert, Kamal Sowah, Yanick Aguemon en Yohan Croizet. Deze spelers waren reeds bij OHL aan de slag en zagen recentelijk nog hun aflopend contract met enkele dagen verlengd in functie van de terugwedstrijd van de promotiefinale. Die tijdelijke verlenging is nu omgezet in een volwaardig contract.

De Vlaams-Brabanders verloren gisteren weliswaar hun terugwedstrijd van Beerschot (1-4, red) maar het resultaat van de wedstrijd had nauwelijks nog belang aangezien de promotie, zowel voor Beerschot als OHL, reeds een feit was. OHL begint de competitie in de Jupiler Pro League volgende week maandag met een thuiswedstrijd tegen Eupen (aftrap 19u).