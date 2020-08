Bart Tommelein razend na overleg met NMBS-top: “Onbegrijpelijk dat pretparken wél slagen in aanmeldingssysteem, maar NMBS niet”

Oostende - Het overleg tussen de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en de NMBS over de extra treinen naar de kust, heeft niets opgeleverd. “De NMBS is nonchalant, ze hebben geen plan. En zo creëren ze nieuwe coronabroeihaarden”, zegt Tommelein.

“Gefrustreerd en ontgoocheld” is burgemeester Tommelein van Oostende naar eigen zeggen na het overleg met de top van de NMBS en Infrabel. Vorige vrijdag liep de situatie in het station volledig uit de hand toen duizenden mensen opeengepakt stonden te wachten om een trein in te kunnen.

Tommelein wil niet dat de spoorwegmaatschappij nog extra treinen inlegt naar de kust voor er een aanmeldingssysteem komt. Alleen wie z’n plaats reserveert, zou op zo’n trein mogen plaatsnemen. De NMBS liet al weten dat zoiets niet op korte termijn realiseerbaar is.

Tommelein ligt op ramkoers met de NMBS. Foto: BELGA

“Navraag bij specialisten leert mij dat je dat perfect op een paar dagen kunt opzetten”, zegt Tommelein. “Wij hebben zelf zo’n systeem voor onze stranden. Pretparken moésten zelfs zo’n systeem hebben voor ze weer mochten opendoen. Maar de grootste openbare maatschappij van ons land kan dat blijkbaar niet.”

Nieuwe broeihaarden

Vanaf woensdag wil de NMBS weer tien extra treinen per dag naar de kust sturen. Volgens woordvoerder Dimitri Temmerman helpen die net om het volk te spreiden over verschillende stellen. Dat frustreert Tommelein mateloos. “Ze sturen tienduizenden mensen per dag naar zee, maar ze hebben in de verste verte geen zicht van wie dat is, van waar die zijn, van hoe en wanneer die gaan terugkeren. Ze creëren nieuwe coronabroeihaarden, en daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor nemen: ik wil die treinen niet.”

Tommelein heeft zijn klacht overgemaakt aan de West-Vlaamse gouverneur Anne Martens. “Ik doe een oproep aan de Nationale Veiligheidsraad om hier in te grijpen”, zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat de kustburgemeesters botsen met de NMBS. Eind juni dreigde de burgemeester van Knokke-Heist, Leopold Lippens, ook al om treinen tegen te houden omdat de NMBS volgens hem “corona exporteerde uit Brussel naar de kust.”