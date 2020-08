12-jarig meisje gedood door verdwaalde kogel bij schietpartij in Zweden

Tijdens een schietpartij nabij Stockholm in Zweden is een 12-jarig meisje zondagavond neergeschoten. Het meisje was waarschijnlijk niet het doelwit maar werd geraakt door een verdwaalde kogel. Het incident zorgt in Zweden voor een heropflakkering van het debat rond de toename van bendegerelateerd geweld.

Het twaalfjarig meisje, waarvan niet gedacht wordt dat zij het doelwit was, werd zondagavond geraakt door een verdwaalde kogel die waarschijnlijk bedoeld was voor twee mannen die gelinkt worden met de Zweedse georganiseerde misdaad. Dat melden verschillende Zweedse kranten. Het meisje werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht maar ze kon niet gered worden. Op de plaats van het incident werden maandag bloemen en kaarsen neergezet.

Reeks schietpartijen

Er is nog niemand gearresteerd, wel zijn er momenteel ondervragingen aan de gang. Er werd intussen ook een moordonderzoek geopend en de politie is op zoek naar een witte auto die tijdens de schietpartij werd gezien.

Volgens de Zweedse krant Expressen is dit de laatste van een lange reeks schietpartijen die onlangs in de wijk hebben plaatsgevonden. In de buurt zijn namelijk veel bendes actief, waaronder de twee beruchtste bendes van Stockholm.