Zuid-Koreaanse voetbalstadions laten opnieuw een beperkt aantal supporters toe

In de Zuid-Koreaanse voetbalstadions waren afgelopen weekend opnieuw toeschouwers in beperkte mate toegelaten, na enkele weken met wedstrijden achter gesloten deuren omwille van de coronacrisis. Bijna 9.000 fans woonden zes matchen in de K-League bij. Dat bevestigde een woordvoerster van de liga.

In elk stadion was ongeveer tien procent van de capaciteit opengesteld voor supporters. Er waren ongeveer 13.000 plaatsen beschikbaar. Vermoedelijk vanwege de hevige regenval afgelopen weekend werden die niet allemaal ingenomen.

De fans in de stadions moesten mondmaskers dragen en de afstandsmaatregelen respecteren. Het is verboden in de tribunes te eten of alcohol te verbruiken, water is wel toegelaten.

In Zuid-Korea wordt sinds begin mei opnieuw gevoetbald, nadat de competitie enkele weken was stilgelegd. Het land lijkt de pandemie onder controle te hebben. Zondag waren er 23 nieuwe besmettingen met het coronavirus, in totaal raakten 14.389 personen besmet.

