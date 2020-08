‘Gemondmaskerde’ overvallers bedreigen passanten met vlindermes: “Ze eisten de inhoud van mijn portefeuille”

Brugge -

De politie is op zoek naar twee jongemannen die zaterdagnacht twee mensen overvielen langs de Gentpoortvest in Brugge. Ze bedreigden hen met een vlindermes en dwongen hen om hun geld af te geven. “Ik had amper vijf euro op zak. Pas toen ik m’n lege portefeuille toonde, lieten ze me met rust”, zegt een slachtoffer.