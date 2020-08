Restaurant heeft perfect aanbod voor influencers die gratis eten willen: “Ze haken allemaal af”

Een Grieks restaurant heeft het perfecte antwoord gevonden op berichtjes van Influencers die vragen om gratis te komen eten in ruil voor wat reclame op hun Instagram-account. Maar volgens het restaurant zijn influencers niet even tevreden en is er nog niemand op het voorstel ingegaan.

We zijn het gewend om door Instagram te scrollen en foto’s te zien van influencers die hun beste leven leiden, of het nu gaat om een verblijf in een ongelooflijk resort of om een diner bij kaarslicht in een fantastisch restaurant. Om likes te krijgen en volgers te bemachtigen zijn influencers tot veel in staat. Van sommigen is het bekend dat ze zelfs bedrijven vragen om gratis te kunnen genieten van hun diensten in ruil voor wat reclame op hun account. Maar daar heeft nu een restaurant in Griekenland het perfecte antwoord op gevonden.

Maaltijd voor iemand in nood

“Mijn familie heeft een restaurant op een eiland en krijgt jaarlijks tientallen berichtjes zoals deze hieronder”, schrijft een Twitter gebruiker. Bij dat bericht plaatste hij een screenshot van een bericht die hij gekregen heeft van een influencer: “Ik zou graag komen eten in ruil voor een tag op sociale media. Ik zou het fantastisch vinden om over uw restaurant te vertellen aan mijn volgers.”

Maar de restauranteigenaar ging niet in op dat voorstel. “Sinds de afgelopen drie jaar antwoord ik telkens als volgt op zulke berichten: Heel erg bedankt maar ons restaurant heeft een bepaald beleid. Elke Instragrammer die ons bezoekt, betaalt het gewoonlijke bedrag en wij bieden dan gratis voedsel aan ter waarde van datzelfde bedrag aan iemand in nood.” Gaat een influencer in het restaurant iets eten en promoot hij of zij het restaurant op sociale media, dan krijgt iemand die het geld niet heeft om zelf een maaltijd te betalen een gratis maaltijd.

Duizenden mensen prezen intussen op Twitter het restaurant voor het ‘geweldige’ initiatief. Maar volgens de restauranteigenaar zou niet iedereen zo tevreden zijn met die aanpak. Want nog niemand zou ingegaan zijn op het aanbod.