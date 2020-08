Westerlo dagvaardt Pro League en KBVB: Kempense club vraagt onmiddellijke toetreding tot 1A

Westerlo dagvaardt de Pro League en de voetbalbond in kortgeding. De Kempense club vraagt om net als Waasland-Beveren, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven te worden opgenomen in 1A. Dinsdag wordt de zaak ingeleid voor de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, vrijdag – een dag voor de competitiestart in 1A – valt er mogelijk al een beslissing.

Westerlo vindt dat het zijn plaats verdient in 1A omdat de Pro League en de voetbalbond zichzelf hebben tegengesproken. Op 15 mei werd beslist dat de promotiefinale van 1B nog moest worden gespeeld, en dat indien die niet meer kon worden gespeeld, Westerlo als winnaar van de reguliere competitie naar 1A zou stijgen. Uiteindelijk werd de promotiefinale gespeeld, maar mocht ook de verliezer van de finale – OHL – naar eerste klasse. Westerlo vindt nu dat het minstens evenveel recht heeft als Oud-Heverlee Leuven om volgend seizoen aan te treden in 1A. In een persbericht schiet de Zuid-Kempense club met scherp op de Pro League.

“Zoals spijtig genoeg wel vaker het geval is, heeft lobbywerk op de dag van de raad van bestuur en de algemene vergadering ervoor gezorgd dat opnieuw een ondoordachte ad hoc beslissing werd genomen die niet alleen inging tegen de aanbeveling van het management van de Pro League en de (talrijke) juridische adviseurs van de Pro League en de KBVB, maar die volgens Westerlo ook manifest onwettig is.”

De club schrijft “geen andere keuze dan de KBVB en de Pro League te dagvaarden in kort geding” te hebben. “Westerlo zal aan de kortgedingrechter vragen om te worden toegevoegd aan de afdeling 1A, minstens het begin van de competitie 2020-2021 op te schorten en geen uitvoering te geven aan de wedstrijdkalender 2020-2021 in afwachting van een nieuwe, rechtmatige beslissing dan wel van het resultaat van de door KVC Westerlo op te starten procedure ten gronde.”

Vrijdag uitspraak?

Dinsdag wordt de zaak al ingeleid voor de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Westerlo hoopt dat er vrijdagochtend kan worden gepleit door de verschillende partijen en dat er vrijdagavond nog een uitspraak van de rechter volgt. Dat zou dan minder dan vierentwintig uur voor het begin van de competitie zijn. Club Brugge en Charleroi spelen de eerste wedstrijd op zaterdagnamiddag.

Foto: BELGA

Het is de Turkse eigenaar van Westerlo die aanstuurde op een juridische procedure na de algemene vergadering van de Pro League vorige week. Westerlo stemde toen als enige tegen het voorstel om een competitie met achttien te vormen. Pro League-voorzitter Peter Croonen gaf toe dat een competitie met twintig meer juridische rechtszekerheid geeft, maar de Pro League zag het niet zitten om de hoogste klasse uit te breiden met vier ploegen. In een competitie met twintig waren ook geen (mini-)play-offs meer mogelijk.

Zelfzekere Pierre François

Pro League-CEO Pierre François maakt zich sterk dat zijn organisatie een juridisch geschil met de Kemphanen zal winnen. “Westerlo was al uitgeschakeld voor promotie op het moment dat de coronacrisis losbrak. Er is geen sprake van dat het nu zijn plaats in 1A kan claimen.”

Toch is het niet de eerste keer dat de organisatie van profclubs zich mispakte aan een rechterlijke uitspraak. Eerder triomfeerde Waasland-Beveren al voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde.