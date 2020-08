Agent haalt uit naar filmende toeschouwers bij ongeval in Houthalen-Helchteren: “Net aasgieren”

Houthalen-Helchteren -

De politiezone CARMA, waarin Houthalen-Helchteren ligt, is er niet mee opgezet dat veel kijklustigen zondag op het zwaar verkeersongeval afkwamen. Een agent schreef zijn frustratie daarover van zich af op Facebook. “Het is te betreuren dat mensen dit doen”, klinkt het bij de politiezone. “Dit gebeurt veel vaker dan vroeger.” De agent heeft het over hinderende aasgieren.