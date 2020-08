Gert Verhulst wilde ook in Gent aanmeren met zijn Evanna, maar stad wilde niet betalen

Gent -

Gert Verhulst zal met de Evanna aanmeren in de jachthaven van Blankenberge voor nieuwe opnames van het televisieprogramma Gert late night. Dat had ook in Gent gekund, maar het stadsbestuur ging niet in het op het aanbod. Verhulst was welkom, maar een financieel voorstel werd geweigerd.