Mama en papa glippen even weg, tot peuter hun ‘worsteling waarbij mama verslagen werd’ komt stoppen

Tijd vinden om intiem te zijn met je partner is niet altijd even gemakkelijk met kinderen in huis. Dat bewees nog maar eens een Australische mama toen ze op Instagram uitlegde hoe haar zoon haar kwam “redden tijdens een partijtje worstelen” met haar man.

“We hadden gisterenavond eindelijk wat tijd alleen, we hadden net een ruzie bijgelegd en dus zat de sfeer goed. We hebben Raja zover gekregen om op de zetel in slaap te vallen met Snow… Het was tijd”, begint de moeder van zeven haar relaas op Instagram. In het bericht vertelt ze verder hoeveel ze ervan houdt seks hebben met haar man die haar leerde los te laten en “zich over te geven aan het moment”.

Maar dat verliep niet zoals verwacht. Toen haar man bovenop haar zat, kwam hun zoontje Raja de kamer binnen en schreeuwde hij: “Stop het papa, je doet mama pijn!” Hij probeerde het koppel uit elkaar te halen zodat ze zouden stoppen met hun partijtje “worstelen waarbij mama verslagen werd”. Op het einde van haar Instagrambericht richtte de vrouw zich naar haar man met de woorden “Sorry D man, we proberen het over zo’n zes maanden opnieuw.” Haar volgers vonden het bericht fantastisch en prezen haar openhartigheid. Velen vonden het verhaal zelfs ongelooflijk herkenbaar.